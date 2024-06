REZUMAT VIDEO U Cluj - SV Ried 1-1. Adel Bettaieb a inscris primul sau gol pentru "studenti"

Universitatea Cluj a remizat cu echipa SV Ried (scor 1-1) in primul meci din cantonamentul din AustriaSV Ried este ocupanta locului 2 din liga secunda austriaca. Jucatorii austrieci au deschis scorul, in minutul 43, prin Philipp Pomer, dar la scurt timp clujenii au egalat prin Adel Bettaieb , in urma unei incursiuni a lui Andrei Stefan..Echipa de start a lui "U" a fost alcatuita din : Gertmonas - Andrei Stefan, Masoero, I. Cristea, Chipciu - Ov. Popescu, Bic - Silaghi, Nistor, Rata - ... citește toată știrea