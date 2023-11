Romania a invins Elvetia, scor 1-0, a incheiat grupa I preliminara pe primul loc si va fi in urna a doua la tragerea la sorti pentru Euro 2024. Xherdan Shaqiri, extrema nationalei Elvetiei, i-a felicitat pe "tricolorii" pregatiti de Edi Iordanescu."Trebuie sa te astepti la orice in viata, in fotbal. Romania a avut o campanie buna si merita primul loc. Au castigat azi, felicitari si pentru calificare! La Euro va fi altceva, sunt multe echipe bune. Astept turneul final, sa ii vad din nou la ... citeste toata stirea