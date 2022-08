Romania, campioana MONDIALA la inot, in proba de stafeta 4x100m liber masculin

Romania a devenit campioana mondiala la inot, in proba de stafeta 4x100m liber masculin, dupa rezultatele inregistrate noaptea trecuta la Campionatul Mondial de Juniori 2022, desfasurat la Lima, in Peru.Din echipa Romaniei care a castigat medalia de aur la Campionatul Mondial fac parte David Popovici, Alexandru Constantinescu, Stefan Cozma si Patrick Sebastian Dinu. Cei patru romani s-au impus in finala in 3:18.84, cu un avans de aproape o secunda si jumatate fata de urmaritori, intr-o cursa ... citeste toata stirea