Romania face istorie in drum spre Campionatul Mondial de Baschet 2027: Victorie cu Macedonia, triumf contra Ungariei si calificare in faza principala

Sursa: Stiri de Cluj
Duminica, 17 August 2025, ora 11:48
Tricolorii au trecut cu brio de a doua faza a precalificarilor, bifand trei victorii importante si o singura infrangere, un bilant care demonstreaza progresul si unitatea lotului pregatit de Mihai Silvasan, antrenor principal si reprezentant al U-BT Cluj-Napoca.
Prima victorie a venit la Kumanovo, unde Romania a invins Macedonia de Nord cu 80-72, la capatul unui meci intens, echilibrat pana in ultimele minute. Lucas Tohatan (21 puncte), Dragos Diculescu (18 puncte, 11 recuperari) si Emi Cate ...citește toată știrea

