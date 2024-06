Romania, la un pas sa ajunga in ,,optimi'' la Euro 2024. Toate scenariile prin care ne putem califica

Toate echipele din grupa E au cate trei puncte in acest moment, o situatie nemaiintalnita pana acum la Euro. Romania, Belgia, Ucraina si Slovacia sunt la egalitate, insa ,,Tricolorii" au sanse foarte bune de a ajunge in fazele eliminatorii.In meciul de la Frankfurt, in cazul in care Romania evita infrangerea impotriva Slovaciei, suntem calificati in saisprezecimi.In cazul in care echipa nationala reusesc sa invinga Slovacia, iar Belgia si Ucraina termina la egalitate sau castiga selectionata ... citește toată știrea