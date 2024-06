Romania, meci decisiv cu Slovacia. Cum ne calificam din grupele Europeanului din Germania si peste ce "colosi" putem da in optimi

Romania joaca de la ora 19:00 cu Slovacia, in ultimul meci al grupei, iar daca nu pierde e sigura de calificare. Sansele sunt mari, dar pozitia finala in grupa ne poate aduce in optimi nume mari din fotbalul mondial.In acest moment, dupa ce Slovenia a terminat pe locul 3 in grupa C si e sigura de "optimi", stim cu cine va juca Romania in functie de locul ocupat in clasament la finalul grupei E. Astfel, potrivit gsp.ro:Daca terminam pe locul 1, jucam cu Slovenia, Ungaria sau OlandaDaca ... citește toată știrea