Romania pierde meciul cu Olanda. Scor final 2-0

Romania pierde meciul cu Olanda de la Euro 2024, dar face un joc bun si arata o echipa frumoasa. S-a regasit legatura dintre fanii romani si echipa nationalamin. 20: GOL Olanda! Olandezii deschid scorul prin Cody Gakpo, cel mai in forma jucator al lor la acest turneu. Acesta a preluat o minge in banda stanga, a intrat in careu si a sutat la ... citește toată știrea