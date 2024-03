Romania, remiza cu Irlanda de Nord, la Bucuresti. Schimbari anuntate de Iordanescu la amicalul cu Columbia, de saptamana viitoare

Echipa nationala a Romaniei a terminat la egalitate vineri seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu nationala Irlandei de Nord, intr-un meci amical disputat la Bucuresti.Oaspetii au deschis scorul pe Arena Nationala, prin Reid, in minutul 7, dupa un contraatac pornit de la Bradley. Romanii au reusit egalarea in minutul 24, cand Dennis Man a preluat in careu si a tras puteric, invingandu-l pe portarul nord-irlandez Conor Hazard."Incep cu multumiri pentru suporteri! Revenind la meci, a fost un ... citește toată știrea