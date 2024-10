Romania U21 invinge Elvetia si reuseste calificarea la Euro 2025. A patra prezenta consecutiva pentru ,,tricolori" la un turneu final

Romania Under 21 a reusit o noua performanta remarcabila. ,,Tricolorii" s-au calificat, pentru a patra oara consecutiv, la Euro, dupa ce au reusit sa invinga Elvetia cu scorul de 3-1.Marcatorii nationalei de tineret a Romaniei au fost: Ianis Stoica (16' si 25') si romanul-turc Umit Akdag (68'). Pentru elvetieni, care au jucat din minutul 28 in zece oameni, a marcat Albian Hajdari (65').Umit Akdag, care in prezent e jucatorul lui Toulouse, si-a facut debutul acum aproape o luna este fundas ... citește toată știrea