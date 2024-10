Romania urca in clasamentul mondial dupa venirea lui Mircea Lucescu. Pe ce loc se afla ,,tricolorii" dupa 4 victorii consecutive

Romania se afla pe locul 43 in clasamentul mondial al Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA), publicat joi, 24 octombrie. Astfel, tricolorii au reusit sa urce doua pozitii in ierarhia mondiala a fotbalului.Ultimele patru meciuri s-au terminat cu patru victorii, astfel, rezultatele bune au contribuit la locul pe care il ocupa in acest moment Romania.Tricolorii, sub conducerea lui Mircea Lucescu, au invins in deplasare Cipru cu 3-0 si Lituania cu 2-1.In Top 10, Argentina, campioana ... citește toată știrea