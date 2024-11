Romania, victorie clara cu Cipru si promovare in al doilea esalon din Liga Natiunilor

Romania a invins -o pe Cipru luni seara, la Bucuresti, scor 4-1 si a promovat in esalonul al doilea din Liga Natiunilor.Romania are 15 puncte, dar asteapta decizia UEFA referitoare la meciul abandonat de Kosovo."Tricolorii" si -au asigurat matematic si prezenta in urna a doua valorica la tragerea la sorti din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.Tricolorii au deschis scorul inca din minutul 2 al meciului de pe Arena Nationala. Mihaila a pasat perfect, pe culoar, iar Birligea ... citește toată știrea