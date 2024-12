Ronaldinho vine la Cluj-Napoca! Ce va face la Cluj vedeta internationala a fotbalului mondial

Ronaldinho vine la Cluj-Napoca pentru un Show Sportiv Unic! Sports Festival pregateste un eveniment istoric in Romania!Cluj-Napoca va deveni, in vara anului 2025, gazda unui eveniment sportiv memorabil. Ronaldinho Gaucho, una dintre cele mai mari legende ale fotbalului mondial, va veni in Ardeal pentru a oferi fanilor un spectacol de exceptie. Acesta va avea loc sambata, 14 iunie 2025, la BTarena, si promite o experienta de neuitat pentru toti cei prezenti. Publicul va putea sa-l vada in ... citește toată știrea