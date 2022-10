Roxadustat, substanta cu care a fost depistata Simona Halep, nu se vinde in Romania

In farmaciile din Romania nu se gaseste nici macar un medicament omologat care sa contina Roxadustat.Farmacista Beatrice Speteanu a declarat pentru news.ro ca in farmaciile din tara nu se gasesc medicamente care sa contina Roxadustat, substanta activa la care a fost depistata pozitiv Simona Halep.De asemenea, in Europa exista un medicament care se comercializeaza si care poarta numele de Evrenzo, insa acesta nu a fost omologat pentru Romania. Oricum, si in strainatate acest medicament s-ar ... citeste toata stirea