Rusia trimite trei jucatoare in finale la Transylvania Open, la Cluj

Rusia va avea o finalista la simplu in turneul de tenis Transylvania Open (WTA 250), dotat cu premii totale de 251.750 de dolari si gazduit de BT Arena din Cluj-Napoca. Anastasia Potapova si Ana Blinkova, ambele din Rusia, joaca seminfinala la simplu.Alte doua rusoaice, Kamila Rahimova si Iana Sizikova, sunt calificate deja in finala probei de dublu.Anastasia Potapova (48 WTA), a patra favorita, a trecut vineri de maghiara Anna Bondar cu 7-5, 3-6, 6-1 in ... citeste toata stirea