S-a decis! Cine va arbitra meciul decisiv pentru calificarea la Euro 2024 a Romaniei

Meciul asteptat de milioane de Romani din intreaga lume se apropie cu pasi rapizi. Romania - Slovacia are loc miercuri, de la ora 19:00. O victorie sau un egal, rezultatele care ne duc direct in faza eliminatorie a Euro 2024.Ultimul meci al "Tricolorilor" o sa aiba loc pe arena din Frankfurt. La centru se va afla arbitrul german Daniel Siebert, in varsta de 40 de ani. Acesta nu a mai condus vreodata un meci al nationalei Romaniei.El va fi ajutat de asistentii Jan Seidel si Rafael Foltyn, si ... citește toată știrea