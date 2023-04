Directorul de scouting Marius Bilasco s-a pronuntat in legatura cu soarta lui Petrescu la CFR Cluj, in cazul in care acesta va rata titlul.Bilasco a afirmat ca Petrescu va ramane antrenorul CFR-ului chiar daca formatia clujeana va rata titlul de campioana sezonul acesta."Da, Petrescu ramane si daca rateaza titlul. Eu asa am discutat cu el ultima oara. Te gandesti la toate variantele. Ei au avut o intelegere de prelungire, nu s-a semnat, dar au agreat", a declarat Marius Bilasco la Orange ... citeste toata stirea