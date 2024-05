S-a stabilit FINALA! Vezi pe cine va intalni U-BT Cluj si cand se pun in vanzare biletele

CSM Oradea s-a calificat in aceasta seara in finala Ligii Nationale de Baschet Masculin, dupa ce a invins categoric echipa din Voluntari, scor 93-66.In acest fel, desi pierdusera partidele 3 si 4, bihorenii au dus scorul general la 3-2 si s-au calificat in cea de-a saptea finala de campionat national din istoria clubului.Dupa cum arata si scorul final, viitorii adversari ai lui U-BT au dominat clar meciul , conducand la finalul primului sfert cu 25-16, pentru ca la pauza avantajul sa se ... citește toată știrea