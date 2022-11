S-a stabilit programul etapei a 19-a din SuperLiga! Cand joaca formatiile clujene

Liga Profesionista de Fotbal a anuntat programul etapei a 19-a din SuperLiga, prima dupa cele doua saptamani de pauza. SuperLiga va reveni la inceputul lunii decembrie.Universitatea Cluj reincepe sezonul in 2 decembrie, de la 19:00, pe terenul Petrolului, in timp ce CFR Cluj va evolua in 4 decembrie, de la 15:30, contra Chindiei Targoviste. Inaintea meciului din runda cu numarul 19, CFR Cluj va disputa in 30 noiembrie restanta cu Hermannstadt, din etapa a 6-a a Superligii. ... citeste toata stirea