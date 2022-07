S-a tras la sorti programul Ligii 1! Derby-ul Clujului in etapa a 15-a. Adversari grei pentru "studenti" in primele etape

Esintarul sezonului Ligii 1, 2022/2023, s-a tras, iar CFR Cluj si U Cluj vor juca cu Rapid, respectiv FCSB in prima etapa din Superliga. La startul noii editii de campionat vor lua parte 16 echipe, la fel ca si in sezonul precedent. Prima etapa este programata in weekend-ul 16-17 iulie. Rivalele clujene se vor intalni in etapa a 15-a.De asemenea, astazi, la tragerea la sorti pentru sezonul 2022-2023 din Liga 1, s-a anuntat ca se pregateste un nou contract pentru drepturile TV. Superbet e noul ... citeste toata stirea