Universitatea Cluj s-a impus fara probleme in deplasare cu CSM Alexandria, in Cupa Romaniei, scor 4-0 si are sanse de calificare in sferuri, inainte de ultima etapa.Haita a fost cel care a deschis scorul in minutul 30, dupa pauza marcand Pitian si Balan, de doua ori.Ultima etapa din grupele Cupei Romaniei va fi decisiva pentru califcarea in urmatoarea faza competitiei. In runda a treia, "U" va primi vizita ... citeste toata stirea