S-au pus in vanzare biletele pentru derby-ul Clujului si al Romaniei. Cand va avea loc meciul si care este pretul

Cel mai asteptat duel al sezonului regulat din Superliga, derby-ul dintre Universitatea Cluj si CFR Cluj, se va disputa luni, 9 decembrie 2024, de la ora 20:30, pe Cluj Arena. Meciul pune fata in fata cele doua mari rivale ale orasului intr-un spectacol de fotbal intens si plin de pasiune.Pentru prima oara in istorie, derby-ul orasului va avea loc intr-un moment cand ambele echipe ale orasului sunt in fruntea clasamentului din Superliga.Organizatorii au anuntat ... citește toată știrea