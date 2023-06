Marcel Puscas, presedintele celor de la U Craiova 1948, a atacat delegarea lui Istvan Kovacs la meciul cu CFR Cluj, spunand ca arbitrul sta in Cluj-Napoca si era mai normal sa fie adus alt central."Din pacate pentru Petrescu si din fericire pentru noi, asta este regulamentul. Cel mai mare pacat e ca din nou se poate trece la banuieli in privinta delegarii arbitrilor. Sa nu uitam ca Istvan Kovacs este din Cluj. Sa castige cel mai bun, dar faptul ca tu, CCA, delegi un arbitru cu domiciliul in ... citeste toata stirea