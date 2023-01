Sabau a refuzat prima data sa preia U Cluj! Ce l-a convins sa accepte pelerina de "sUperman"

Ioan Ovidiu Sabau a avut marti, 3 ianuarie, prima conferinta in calitate de functia de antrenor al Universitatii Cluj si a spus, partial, ce are pe suflet."Ma bucur sa fiu din nou in fata voastra, din pozitia de director tehnic, daca asa s-a anuntat. S-a discutat mult ca am absentat in ultimii 8 ani din antrenorat. Cei din conducere au analizat, si dupa alte variante, cred ca sunt cea mai buna varianta pentru club.Am fost contactat vineri, nu mai stiu data, am spus ca nu accept sa preiau ... citeste toata stirea