Sabau a schimbat regulile in vestiarul Universitatii Cluj. Ce nu au voie sa faca "studentii": "Trebuie sa-i convingi"

Ioan Ovidiu Sabau a revenit cu succes ca antrenor! Dupa primele meciuri, am putea spune ca echipa iese treptat din zona retrogradarii. Schimbarea in jocul lui U Cluj este una evidenta de cand Ioan Ovidiu Sabau a preluat echipa.Dupa primele doua meciuri din anul 2023, formatia clujeana are patru puncte, in partidele cu FC Voluntari si Rapid alb-negrii au avut o posesie de peste 60 la suta si peste 30 de situatii de gol. Sabau spune ca i-a convins pe jucatori sa depuna mai mult efort in ... citeste toata stirea