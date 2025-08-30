Editeaza

Sabau avertizeaza: "Nu va fi usor!" Universitatea Cluj, fata in fata cu Slobozia intr-un meci care poate decide moralul inaintea pauzei

Sursa: Stiri de Cluj
Sambata, 30 August 2025, ora 16:48
11 citiri
FC Universitatea Cluj se pregateste pentru partida din etapa a 8-a a Superligii, sambata, contra Unirii Slobozia. Meciul se va disputa pe teren neutru, la Clinceni, si este ultimul pentru "studenti" inainte de pauza pentru echipa nationala. Cele doua echipe sunt despartite de doar doua puncte in clasament: Slobozia ocupa locul 7, iar "U" se afla pe pozitia a 9-a.
Antrenorul "studentilor", Ioan Ovidiu Sabau, a vorbit vineri, in conferinta de presa, despre provocarile intalnirii cu echipa ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Cluj-Napoca
Un clujean se simte ,,ca la stana" intr-un bloc din Marasti. Doi caini latra incontinuu cand vecina ii lasa singuri in apartament
CSU Cluj a anuntat deschiderea unei cantine dedicate exclusiv sportivilor: ,,Pentru a se concentra pe ceea ce stiu sa faca cel mai bine" - FOTO
U-BT Cluj s-a implicat in lupta impotriva cancerului la san! Cati bani au reusit sa stranga baschetbalistii clujeni
Fanii "U Cluj" se afla in topul mediei de spectatori la finalul turului. Cati oameni au venit sa isi sustina favoritii pe Cluj Arena
Competitia care a pus Clujul in miscare! Mii de clujeni au facut peste 1 miliard de pasi pentru o cauza nobila
Un sofer s-a asigurat timp de zeci de secunde, dar a facut accident imediat ce a intrat pe drum: "Te streseaza cei din spate, te claxoneaza" - VIDEO
Cele mai citite stiri
VIDEO EXCLUSIV: Momentul impactului in accidentul de azi din Cluj: Un tanar de 19 ani, fara permis, a spulberat in viteza o masina parcata: "Dauna totala"
Imagini socante surprind momentul in care un tanar de 19 ani, fara permis de conducere, loveste ...
VIDEO Accident grav pe Bulevardul Muncii din Cluj! Masina rasturnata in trafic, doua persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale
Un accident rutier a avut loc, marti dimineata, pe Bulevardul Muncii din Cluj-Napoca. Potrivit ...
Ordine de protectie impotriva clujeanului ce a agresat mamici cu copii intre blocuri la Cluj: "Vrei sa te omor? Te fac bucati"-VIDEO Momentul agresiunii
Incidentul care a socat comunitatea din Cluj si a fost prezentat AICI de Stiri de Cluj are acum ...
ActualitateBusinessSportLife Show