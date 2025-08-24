Editeaza

Sabau cere conducerii sa-i aduca un atacant dupa "tradarea" lui Thiam. Universitatea Cluj nu se regaseste in acest inceput de sezon

Sursa: Stiri de Cluj
Duminica, 24 August 2025, ora 16:48
In urma cu cateva zile, FCSB si U Cluj au parafat un schimb de jucatori: Mamadou Thiam (30 de ani) a ajuns la vicecampioana Romaniei, iar in directia opusa a mers Andrei Gheorghita (23 de ani).

Pe langa aceasta mutare, Gigi Becali a achitat si o suma suplimentara: 50.000 de euro catre clubul ardelean si alti 55.000 de euro pentru fotbalistul care a parasit "Sepcile rosii". Conform altor surse, Becali ar fi platit de fapt 200.000 de euro, pe langa faptul ca Thiam a renuntat la o suma de bani pe ...citește toată știrea

