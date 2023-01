Sabau, dupa ce a semnat cu "U" Cluj: In prima faza am refuzat, dar suporterii si reactiile lor m-au facut sa ma razgandesc

FC Universitatea Cluj l-a prezentat oficial cu ocazia unei conferinte de presa pe Ioan Ovidiu Sabau in functia de director tehnic, el urmand sa conduca echipa in restul sezonului.La inceput, Sabau a spus cum au decurs discutiile cu clubul si ce isi doreste prin aceasta revenire la "U":"S-a discutat destul de mult despre faptul ca exista interes din partea clubului si s-a pus accent pe faptul ca 8 ani de zile am absentat si n-am mai antrenat. Cateva lucruri as vrea sa le lamuresc. Cred ca ... citeste toata stirea