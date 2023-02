Sabau, dupa UMILINEsA cu FC U Craiova. 5-0: Este cea mai urata seara din cariera mea de antrenor

Ioan Ovidiu Sabau a spus ca infrangerea cu FC U Craiova este cea mai neagra din cariera lui de antrenor."Am avut doua jocuri foarte bune, cu Voluntari si Rapid. suntem de nerecunoscut.Am intalnit un adversar in form, dar nu poti sa te prezinti asa slab. Vom face o analiza sa vedem unde am gresit.Am luat foarte usor goluri. La cald e greu sa fac o analiza. Nu am avut curaj sa jucam. In celelalte meciuri am jucat, am iesit la joc, am facut pressing. Acum am fost timizi.Nu e un meci pe care ... citeste toata stirea