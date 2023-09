Universitatea Cluj va juca luni cu FCSB, pe Arena Nationala. Trupa clujeana vine dupa o victorie facila in Cupa Romaniei, cu Steaua, dar datele problemei se schimba.Ioan Ovidiu Sabau spera ca adversara de luni sa nu fie in cea mai buna forma."Au anumite slabiciuni pe care trebuie sa le exploatam la maximum. Trebuie sa aratam foarte bine, sa avem curaj, sa nu gresim, sa fim inspirati in preajma careului, sa ne asumam finalizarea, sa stam bine in teren. Sper sa nu ii prindem intr-o forma ... citeste toata stirea