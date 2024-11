Sabau nu e intimidat de FCSB, victorioasa cu campioana Danemarcei: Nu ne speriem, putem ramane in istoria acestui club!

Universitatea Cluj joaca duminica, acasa, cu FCSB, care tocmai a invins -o pe Midtjilland in Europa League si a ajuns la 9 puncte din 4 meciuri, fiind aproape de o calificare in primavara europeana.Chiar si asa, "U" Cluj e convinsa ca poate castiga pe Cluj Arena."De ce sa nu credem in victorie? Trebuie sa arati tu foarte bine. Intalnim echipa cea mai in forma, un lot numeric valoros, are doua echipe. S-a investit mult la FCSB. E echipa cea mai in forma si, poate, cea mai valoroasa in Liga 1. ... citește toată știrea