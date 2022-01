Sabotaj sau prostie? Romania a refuzat locul suplimentar deschis de Ania Caill pentru Jocurile Olimpice de la Beijing

Ania Caill (26 de ani), schioarea cel mai bine clasat din Romania, nu merge la Jocurile Olimpice 2022 de la Beijing, pentru ca cei de la Comitetul Olimpic au refuzat locul suplimentar primit.Antrenorul ei, Ioan Achiriloaie, a confirmat lucurile."Azi dimineata, Romania era urmatoarea pe lista si avea un loc in plus castigat prin clasamentul Aniei la Super-G si coborare. Acum, Federatia si COSR au refuzat acel loc. Practic, in loc sa trimita trei sportivi la schi alpin, trimit doar doi.Asta ... citeste toata stirea