Sala Polivalenta din Cluj, casa Nationalei!

Echipa nationala de handbal feminin vine din nou la Cluj, unde va juca la Trofeul Carpati, in weekend.In perioada 25-27 octombrie 2024, la Cluj, in sala BT Arena, are loc Trofeul Carpati Niro, la handbal feminin (senioare) cu participare a sase echipe: Romania, Brazila, Elvetia, Turcia, Macedonia de Nord si Slovacia.Programul competitiei:*a aVineri, 25 octombrie 2024:Meciul 1: Brazilia - Slovacia - ora 14:30MMeciul 2: Romania - Macedonia - ora 17:30Meciul 3: ... citește toată știrea