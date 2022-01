Salariul imens platit lui Alibec de CFR face imposibil transferul jucatorului in Romania. Rapid a fost interesata

Denis Alibec se afla intr-o situatie ingrata. Se antreneaza singur la CFR Cluj pentru ca Dan Petrescu nu l-a luat in cantonamentul din Spania, iar viitorul sau din punct de vedere sportiv nu suna deloc bine.Sub contract cu Kayserispor, Alibec are un venit extraordinar, dar s-ar putea vedea in situatia de a sta pe bara in urmatoarea jumatate de sezon.Alibec are un salariu de 35.000 de euro la CFR Cluj, iar Rapid s-a retras repede de la discutiiEl ia 35.000 de euro pe luna de la CFR Cluj, ... citeste toata stirea