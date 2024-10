Salt urias pentru Simona Halep in clasamentul WTA, dupa turneul de la Hong Kong! Pe ce loc se afla acum sportiva

Simona Halep a urcat peste 200 de locuri in clasamentul mondial, dupa turneul de la Hong Kong.Simona Halep, care a ajuns pana in turul doi la turneul WTA 125 de la Hong Kong lucru care a ajutat-o sa urce 252 de locuri, pana pe pozitia 878, cu 26 de puncte.Halep a fost invinsa de Anna Blinkova (Rusia, 26 de ani, 78 WTA).Astfel, dupa ce incepuse turneul de pe locul 1130 in ierarhia WTA, acum Halep se afla pe pozitia 878. ... citește toată știrea