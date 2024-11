Sanctiunea primita de portarul care a provocat un scandal URIAS in fotbalul clujean! A intrat ilegal pe teren si a incheiat cariera unui jucator de 18 ani

In timpul unui meci intre echipa locala din Campia Turzii si Flacara Grindeni, din Liga 5-a, a avut loc un incident socant, in urma cu o saptamana.In minutul 62, Denis Baciu, un tanar atacant de 18 ani, a fost grav accidentat de portar intr-o faza controversata, fiind diagnosticat ulterior cu o fractura bimaleolara care ii pune cariera sportiva in pericol.Portar pe fals in locul celui oficialIn locul portarului titular Daniel Began, care era trecut pe foaia de joc, a intrat Catalin Ciungan, ... citește toată știrea