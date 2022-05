Sansa irosita. U Cluj putea sa-si consolideze locul al doilea, promovabil, dar a pierdut cu cea mai slab cotata echipa din play-off

Universitatea Cluj a fost invinsa de Unirea Slobozia, scor 1-2, si rateaza astfel o sansa importanta de a promova direct in Liga 1. Principala contracandidata, Hermannstadt Sibiu, are doua puncte peste (56). Pentru a fi sigura ca promoveaza, U Cluj trebuie sa castige cele trei meciuri ramase de disputat.Face ce face si U Cluj se impotmoleste in drumul spre liga 1. La fel ca in anii precedenti, cand nu se asteapta nimeni. Din doua confruntari cu Unirea Slobozia, cea mai slab clasata din ... citeste toata stirea