Saritorul in apa Catalin Preda, premiat la Cupa mondiala din Paris, se antreneaza fara apa, pe saltele - FOTO

Saritorul in apa Catalin Preda a obtinut locul 1 la Cupa mondiala la Cliff Diving World Series din Paris. Romania are, pe langa David Popovici, si un alt sportiv de top.Catalin Preda a castigat etapa de Cupa mondiala la Cliff Diving World Series din Paris, cu cel mai bun punctaj inregistrat vreodata de un un sportiv in toata istoria campionatelor mondiale, scrie jurnalistul sportiv, Sorin Chiriac, pe Facebook."Tot ce mi-am dorit a fost sa creez in baza potentialului meu maxim si am reusit. ... citeste toata stirea