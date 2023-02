Scadere radicala a bugetului de salarii la campioana CFR Cluj. Sezonul trecut ajungea la 6,5 milioane de euro

CFR Cluj a scazut bugetul de salarii de la 6,36 milioane de euro pe an la 4,44 milioane de euro. In ultimele doua campanii de transferuri, jucatorii spre care s-au orientat conducerea si antrenorul Dan Petrescu au fost mult mai tineri decat inainte, iar salariile oferite nu au mai fost atat de mari ca in trecut.Bugetul de salarii, de exemplu, a suferit o corectie majora, din care clubul economiseste aproximativ doua milioane de euro pe sezon."O parte dintre ei (n.r. jucatorii tineri adusi) ... citeste toata stirea