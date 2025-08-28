Editeaza

Scenariu absurd pe aeroport: Jucator Euroliga confundat si preluat de clubul gresit! Scenraiu de comedie in baschetul romanesc

Sursa: Stiri de Cluj
Joi, 28 August 2025, ora 11:49
8 citiri
Un scenariu parca scos dintr-o comedie s-a petrecut la sosirea in Romania a doi baschetbalisti straini. Ce trebuia sa fie o simpla intalnire la aeroport s-a transformat intr-un adevarat episod de stand-up.
Kenny Gabriel, fost jucator la Panathinaikos Atena, a aterizat pe Otopeni, asteptat sa fie preluat de un reprezentant al CS Valcea 1924. Intre cei doi exista o intelegere clara: jucatorul urma sa-l sune pe oficial pentru a fi luat direct din fata aeroportului. Doar ca acest apel nu a mai avut ...citește toată știrea

