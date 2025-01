Se anunta meci incendiar pe Cluj Arena intre "U" si Rapid. Andrei Artean: ,,Sa ne apropiem cat mai mult de indeplinirea obiectivului"

Universitatea Cluj urmeaza sa intalneasca, pe Cluj Arena, de la ora 20:00, Rapid Bucuresti, intr-un meci care o sa aiba loc in etapa 24.,,Studentii" se afla in aceste momente in fruntea clasamentului si ar putea sa isi mentina pozitia de lider in cazul unei victorii impotriva echipei antrenate de Sumudica. Universitatea Cluj vine dupa o remiza alba cu Dinamo si o victorie la limita cu Gloria Buzau.Rapid Bucuresti a reusit sa se impuna in ambele meciuri jucate de la reluarea campionatului ... citește toată știrea