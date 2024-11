Se anunta o noua seara incendiara pentru Dan Petrescu. Cine a fost delegat arbitru la meciul Gloria Buzau: ,,Sunt dezamagit"

CFR Cluj va juca in deplasare la Gloria Buzau, in ultima etapa din sezonul regular din Superliga. Meciul va avea loc pe 1 noiembrie, de la ora 21:00, pe Stadionul Gloria.Andrei Chivulete va arbitra partida de astazi. Acesta va fi ajutat de Tunyogi Ferencz si Andrei Constantinescu.Andrei Petrescu a arbitrat 8 partide in acest sezon, dintre care sase au fost in Superliga. Ultimul meci la care a fost la centru a fost in etapa precedenta la cel dintre U Cluj si Otelul Galati, scor 2-0.In toate ... citește toată știrea