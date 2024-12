Se anunta spectacol de zile mari! U-BT Cluj, duel crucial cu CSM Targu Mures

U-Banca Transilvania are parte de o noua partida, la 48 de ore distanta de la meciul cu SCM Timisoara. Echipa clujeana o va intalni luni, 23 decembrie 2024, pe CSM Targu Mures. Confruntarea este programata la BTarena, cu incepere de la ora 17:00.Clujenii au revenit acasa, dupa mai multe confruntari disputate in deplasare. Trupa lui Mihai Silvasan a invins-o pe SCM Timisoara cu scorul de 90-85, ajungand la 8 victorii si 3 infrangeri in Liga Nationala. In continuare, alb-negrii au doua meciuri ... citește toată știrea