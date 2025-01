Se anunta un meci incendiar intre Dinamo Bucuresti si "U" Cluj. Fanii vor umple ,,Arcul de Triumf"

Urmatorul meci pentru Universitatea Cluj in Superliga Romaniei o sa fie impotriva celor de la Dinamo Bucuresti, in deplasare, meciul discutandu-se pe stadionul ,,Arcul de Triumf", de la ora 20:00.Biletele pentru acest meci s-au vandut intr-un ritm alarmant, cu 48 de ore inainte ramanand doar 1.500 de biletele disponibile. In ultimele 12 ore insa, acestea s-au epuizat aproape in intregime.In aceste momente, doar cateva sute de bilete au ramas disponibile, cu aproximativ 30 de ... citește toată știrea