Conducatorii Universitatii Cluj, dar si tehnicianul Toni Petrea, neaga orice discutie despre plecarea sa de la "U", in favoarea lui Marius Sumudica. Asta desi, in presa centrala s-a scris ca Marius Sumudica (52 de ani) a refuzat sa semneze contractul cu U Cluj si este in continuare liber, tocmai intr-un moment in care Cristiano Bergodi (58 de ani), antrenorul Rapidului, e sub presiune din cauza rezultatelor slabe, iar Dumitru Dragomir l-a sfatuit sa mai astepte sa vada ce se intampla cu ... citeste toata stirea