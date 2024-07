Se stiu semifinalistele de la Campionatul European. Cand se joaca partidele si cand e programata finala

Spania - Franta este prima semifinala de la Euro 2024, care se joaca marti, de la ora 22.00, la Munchen. Miercuri, de la aceeasi ora, pe stadionul din Dortmund, are loc partida dintre Anglia si Olanda.Spania s-a calificat in semifinalele Euro 2024 dupa ce a trecut de tara gazda, Germania, scor 2-1 dupa 120 de minute de joc. Golul decisiv a fost marcat de Mikel Merino tarziu, in minutul 119. Franta a trecut in sferturi de Portugalia, dupa executarea loviturilor de departajare, dupa 0-0 in ... citește toată știrea