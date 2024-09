Se umple din nou Polivalenta! Campionii din Cluj debuteaza in noul sezon al EuroCup

U-Banca Transilvania isi incepe participarea in noul sezon al BKT EuroCup. La Cluj-Napoca soseste Cedevita Olimpija Ljubljana. Meciul este programat miercuri, 25 septembrie, la BTarena. Fluierul de start se va da la ora 19:00.Dupa o luna si jumatate de pregatire, baschetbalistii lui Mihai Silvasan au parte de prima partida oficiala. In presezon, gruparea clujeana a disputat jocuri de verificare atat in tara, cat si in strainatate. Mai exact, Richard si compania au jucat in 7 meciuri amicale, ... citește toată știrea