Se umple Sala Polivalenta! U-BT pune in vanzare bilete pentru sfertul de finala istoric din Eurocup, pe care il va juca luna aceasta

Campioana are parte de un sezon entuziasmant. A luat deja Cupa Romaniei, iar in Eurocup, a doua competitie europeana ca valoare, dupa Euroliga, echipa clujeana a ajuns in sferturile de finala. Clubul scoate la vanzare de duminica, 3 martie, de la ora 12:00, bilete pentru partida istorica care se va juca pe 12 sau 13 martie."Biletele pentre sferturile de finala din BKT Eurocup se pun in vanzare duminica, 3 martie, de la ora 12:00, in Fan Zone. Meciul va avea loc pe 12 sau 13 martie de la ora ... citește toată știrea