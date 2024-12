"Sepcile rosii" cauta o noua victorie in derby-ul cu rivala CFR Cluj! Se anunta un duel de foc pe Cluj Arena

Clujul se pregateste pentru derby-ul care imparte orasul in doua: "U" Cluj vs CFR Cluj, care se va disputa luni, 9 decembrie, de la ora 20:30 pentru a a 85-a oara in istoria celor doua formatii.Pentru prima data in istoria fotbalului romanesc, cele doua echipe clujene disputa derby-ul de pe pozitiile fruntase ale Superligii.In partida tur, "studentii" s-au impus cu 3-2 in Gruia in urma unui meci spectaculos, gratie reusitelor lui Masoero (59), Nistor (69) si Ovidiu Popescu (77). Acest succes ... citește toată știrea