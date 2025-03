Sepcile rosii, cu toate fortele in play-off! "U" Cluj se pregateste de un meci de FOC la Craiova. Ovidiu Sabau: "Trebuie sa aratam ca o echipa matura"

Universitatea Cluj debuteaza in play-off cu Universitatea Craiova in deplasare, vineri, 14 martie 2025, de la ora 20:00. Ioan Ovidiu Sabau, antrenorul "sepcilor rosii", a declarat ca vrea sa vada pe teren o echipa care pune pasiune si e responsabila.Mai mult, tehnicianul se asteapta ca jucatorii lui sa fie apreciati si respectati pentru implicarea totala in ceea ce fac."Sunt sportivi, nu vreau sa vad o echipa obosita, apatica, nu vreau sa vad aceste lucruri la jucatorii mei. Vreau sa fim o ... citește toată știrea