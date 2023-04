Sepsi s-a calificat in finala Cupei Romaniei, dupa o victorie categorica in fata campioanei CFR Cluj, 3-0. Dan Petrescu (55 de ani) a fost un pachet de nervi la meciul pierdut de CFR Cluj pe terenul celor de la Sepsi.Petrescu a pus rezultatul pe seama oboselii jucatorilor care au fost folositi si la meciul precedent, cu Farul, scor 1-0, in play-off-ul Ligii 1."Cam asa a fost, asta e realitatea. Din pacate, jucatorii care au jucat la meciul cu Farul nu si-au revenit, a fost un meci cu ... citeste toata stirea